وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف بررسی میدانی وضعیت حوزه سلامت و رسیدگی به نیاز‌های درمانی لامرد و مهر به این شهرستان‌ها سفر کرد.

سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لامرد و مهر

سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لامرد و مهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به حمله اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرستان لامرد، گفت: این حمله ناجوانمردانه خسارات سنگینی به مردم منطقه وارد کرد و از کودک دو ساله تا کارکنان مراکز ورزشی در این حادثه به شهادت رسیدند.

دکتر محمدرضا ظفرقندی، با قدردانی از کادر درمان بیمارستان لامرد افزود: در زمان وقوع حادثه، ده‌ها مجروح به صورت همزمان به بیمارستان منتقل شدند و پزشکان، پرستاران و کارکنان این مرکز درمانی با تلاش شبانه‌روزی خدمات ارزشمندی به مصدومان ارائه کردند.

او با بازدید از بخش‌های مختلف درمانی شهرستان لامرد گفت: تکمیل طرح‌های درمانی از جمله بخش قلب و مرکز شیمی‌درمانی و همچنین رفع مشکلات و کمبود‌های موجود در بیمارستان‌های لامرد و اشکنان در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد و هر جا امکان حمایت و کمک وجود داشته باشد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین از بیمارستان شهر مهر بازدید کرد و گفت: این بیمارستان با ۳۲ تخت فعال، ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات درمانی دارد، اما ضریب اشغال تخت‌های آن مطلوب نیست.

دکتر محمدرضا ظفرقندی بیان کرد: مشکلات این مرکز با مسئولان بیمارستان مهر بررسی شد و تأمین متخصص بیهوشی به صورت دائم و رفع سایر نیاز‌های درمانی از جمله برنامه‌های وزارت بهداشت برای افزایش بهره‌وری و فعال‌تر شدن این بیمارستان خواهد بود.

او در پایان گفت: افزایش ضریب اشغال تخت‌های بیمارستان مهر و ارتقای خدمات درمانی، زمینه خودگردانی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم این منطقه را فراهم خواهد کرد.