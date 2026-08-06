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دیدارهای دوستانه تیمهای باشگاهی فوتبال جهان با تساوی داربی میلان و شکست آرسنال ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات مهم به این شرح است:
کادیس اسپانیا ۲ - ۰ گرانادا اسپانیا
ویارئال اسپانیا ۱ - ۰ لوانته اسپانیا
لاتسیو ایتالیا ۴ - ۰ اوستیاماره ایتالیا
میلان ایتالیا ۱ - ۱ اینتر ایتالیا (داربی میلان یا داربی دلامادونینا) در پرت استرالیا
- در تاریخ داربی دلا مادونینا دو تیم تا کنون ۲۴۷ بار به مصاف هم رفتهاند که تیم اینتر ۹۱ و میلان ۸۴ بار برنده شدهاند. در این بازیها اینتر ۳۴۲ گل و میلان ۳۲۵ گل به ثمر رساندهاند.
آندری شفچنکو مهاجم سابق میلان با ۱۴ گل و جوزپه مه آتسا اسطوره اسبق و فقید هر دو تیم با ۱۳ گل بهترین گلزنان داربی میلان هستند. پائولو مالدینی از میلان با ۵۶ و خاویر زانتی - مدافع آرژانتینی و سابق اینتر با ۴۷ بازی رکورد داران حضور در مسابقه هستند.
تورینو ایتالیا ۳ - ۱ وادو ایتالیا
استاد بریوشن فرانسه ۱ - ۲ برست فرانسه
چلسی ۰ - ۱ یوونتوس (گل: ادون ژیگرووا در دقیقه ۶۸) در هنگ کنگ
المپیک مارسی فرانسه ۳ - ۰ الشحانیه قطر
رئال مایورکا اسپانیا ۳ - ۰ پاری سن ژرمن فرانسه
خیمناستیکا سگوویانا اسپانیا ۰ - ۳ رئال وایادولید اسپانیا
ستارگان کی لیگ کره جنوبی ۱ - ۳ منچسترسیتی (گلهای سیتی: رایان آیت نوری در دقیقه ۹، تیانی ریندرز ۲۰ و دیوین موبانا ۲۳) در سئول
العین امارات ۰ - ۱ تولوز فرانسه
شوآتس اتریش ۰ - ۱۵ آگزبورگ آلمان
ناپولی ایتالیا ۲ - ۱ اوساسونا اسپانیا (گلهای ناپولی: ماتئو پولیتانو در دقیقه ۲۷ و لورنزو لوکا ۵۳)
ساسولو ایتالیا ۱ - ۴ سلتاویگو اسپانیا
آرسنال انگلیس ۱ - ۳ رئال بتیس اسپانیا (گل آرسنال: پدرو هینکاپی در دقیقه ۳۲)
نتایج دوشنبه ۱۴ مرداد:
ججو کره جنوبی ۱ - ۲ بایرن مونیخ آلمان
بورنموث انگلیس ۱۰ - ۱ جنوآ ایتالیا
پاتوم یونایتد تایلند ۱ - ۳ آستون ویلا انگلیس
آلانیا اسپور ترکیه ۰ - ۰ ارزروم اسپور ترکیه
القادسیه کویت ۳ - ۱ العروبه عربستان
الترجی تونس ۲ - ۲ الحزم عربستان
مونزا ایتالیا ۴ - ۲ امید میلان ایتالیا
استرسبورگ فرانسه ۲ - ۵ الورزبرگ آلمان
النصر عربستان ۰ - ۲ آلمریا اسپانیا
لگانس اسپانیا ۲ - ۱ الریان قطر
نیوپورت ولز ۱ - ۴ رم ایتالیا
ایپسویچ تاون انگلیس ۱ - ۰ لوآور فرانسه