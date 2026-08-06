دیدار‌های دوستانه باشگاهی فوتبال جهان. تساوی در دلامادونینا، پیروزی سیتی و شکست آرسنال

دیدار‌های دوستانه باشگاهی فوتبال جهان. تساوی در دلامادونینا، پیروزی سیتی و شکست آرسنال

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات مهم به این شرح است:

کادیس اسپانیا ۲ - ۰ گرانادا اسپانیا

ویارئال اسپانیا ۱ - ۰ لوانته اسپانیا

لاتسیو ایتالیا ۴ - ۰ اوستیاماره ایتالیا

میلان ایتالیا ۱ - ۱ اینتر ایتالیا (داربی میلان یا داربی دلامادونینا) در پرت استرالیا

- در تاریخ داربی دلا مادونینا دو تیم تا کنون ۲۴۷ بار به مصاف هم رفته‌اند که تیم اینتر ۹۱ و میلان ۸۴ بار برنده شده‌اند. در این بازی‌ها اینتر ۳۴۲ گل و میلان ۳۲۵ گل به ثمر رسانده‌اند.

آندری شفچنکو مهاجم سابق میلان با ۱۴ گل و جوزپه مه آتسا اسطوره اسبق و فقید هر دو تیم با ۱۳ گل بهترین گلزنان داربی میلان هستند. پائولو مالدینی از میلان با ۵۶ و خاویر زانتی - مدافع آرژانتینی و سابق اینتر با ۴۷ بازی رکورد داران حضور در مسابقه هستند.

تورینو ایتالیا ۳ - ۱ وادو ایتالیا

استاد بریوشن فرانسه ۱ - ۲ برست فرانسه

چلسی ۰ - ۱ یوونتوس (گل: ادون ژیگرووا در دقیقه ۶۸) در هنگ کنگ

المپیک مارسی فرانسه ۳ - ۰ الشحانیه قطر

رئال مایورکا اسپانیا ۳ - ۰ پاری سن ژرمن فرانسه

خیمناستیکا سگوویانا اسپانیا ۰ - ۳ رئال وایادولید اسپانیا

ستارگان کی لیگ کره جنوبی ۱ - ۳ منچسترسیتی (گل‌های سیتی: رایان آیت نوری در دقیقه ۹، تیانی ریندرز ۲۰ و دیوین موبانا ۲۳) در سئول

العین امارات ۰ - ۱ تولوز فرانسه

شوآتس اتریش ۰ - ۱۵ آگزبورگ آلمان

ناپولی ایتالیا ۲ - ۱ اوساسونا اسپانیا (گل‌های ناپولی: ماتئو پولیتانو در دقیقه ۲۷ و لورنزو لوکا ۵۳)

ساسولو ایتالیا ۱ - ۴ سلتاویگو اسپانیا

آرسنال انگلیس ۱ - ۳ رئال بتیس اسپانیا (گل آرسنال: پدرو هینکاپی در دقیقه ۳۲)

نتایج دوشنبه ۱۴ مرداد:

ججو کره جنوبی ۱ - ۲ بایرن مونیخ آلمان

بورنموث انگلیس ۱۰ - ۱ جنوآ ایتالیا

پاتوم یونایتد تایلند ۱ - ۳ آستون ویلا انگلیس

آلانیا اسپور ترکیه ۰ - ۰ ارزروم اسپور ترکیه

القادسیه کویت ۳ - ۱ العروبه عربستان

الترجی تونس ۲ - ۲ الحزم عربستان

مونزا ایتالیا ۴ - ۲ امید میلان ایتالیا

استرسبورگ فرانسه ۲ - ۵ الورزبرگ آلمان

النصر عربستان ۰ - ۲ آلمریا اسپانیا

لگانس اسپانیا ۲ - ۱ الریان قطر

نیوپورت ولز ۱ - ۴ رم ایتالیا

ایپسویچ تاون انگلیس ۱ - ۰ لوآور فرانسه