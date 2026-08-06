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آتشسوزیهای مهیب هفته گذشته در منطقه اسپوکن، واشنگتن، دستکم ۸۴۶ سازه را ویران کرده و بیش از ۶۰ هزار نفر را مجبور به ترک خانههایشان کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آتشسوزیهای مهیب هفته گذشته در منطقه اسپوکن، واشنگتن، دستکم ۸۴۶ سازه را ویران و بیش از ۶۰ هزار نفر را مجبور به ترک خانههایشان کرده است.
مجموعه آتشسوزی اسپوکن از ۳ حریق جداگانه تشکیل شده که تا روز سهشنبه بیش از ۱۰ هزار هکتار را سوزانده است.به گفته مقامات، یکی از این آتشسوزیها عمدی بوده و مظنونی در این رابطه دستگیر شده است.