واحد تولیدی انواع شیرخشک، پودر آب‌پنیر و روغن کره در روستای قره‌ورن شهرستان میاندوآب، با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افتتاح شد.

افتتاح واحد تولیدی شیرخشک، پودر آب‌پنیر و روغن کره در روستای قره‌ورن میاندوآب

افتتاح واحد تولیدی شیرخشک، پودر آب‌پنیر و روغن کره در روستای قره‌ورن میاندوآب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این واحد تولیدی که در قالب طرح «اینوا» با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی احداث شده است، با هدف توسعه صنایع تبدیلی بخش دامپروری و افزایش ارزش افزوده محصولات لبنی به بهره‌برداری رسید.

استاندار آذربایجان‌غربی در مراسم افتتاح این واحد تولیدی با تأکید بر نقش صنایع تبدیلی در پایداری اقتصادی گفت: سرمایه‌گذاری در بخش‌های استراتژیک مانند صنایع تبدیلی لبنی، گامی بلند در جهت کاهش خام‌فروشی و تقویت تولید داخلی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در این نشست با اشاره به اهمیت این پروژه در تأمین امنیت غذایی منطقه، اظهار داشت: این واحد با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۶۰ نفر، یکی از نقاط قوت جدید در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی و لبنی استان محسوب می‌شود که می‌تواند نقش مؤثری در پایداری اقتصادی روستایی و کاهش وابستگی به واردات داشته باشد.

اجرای این پروژه در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر تبدیل ظرفیت‌های تولیدی استان به فرصت‌های پایدار سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های تولید مواد غذایی استراتژیک انجام گرفته است.