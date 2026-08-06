واژگونی تریلی و برخورد خودرو‌ها در جاده تنگ سریز استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۲ مصدوم برجای گذاشت.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد سرهنگ دانایار رئیس پلیس راه استان که خود نیز در حین انجام مأموریت و بازگشایی مسیر در تصادف زنجیره‌ای ۱۲ خودرو منطقه تنگ سریز خبر مصدوم شده است گفت: در این حادثه در برآورد اولیه ۲۲ نفر مصدوم شدند.

دانایار با اشاره به اینکه توقف خودروهای عبوری برای تماشای صحنه تصادف موجب افزایش خسارت به خودروها شد افزود: در تصادفی که در این محور رخ داده بود و خودروهای زیادی در محل حادثع بودند، مأموران پلیس راه و عوامل امدادی نیز در حال ایمن‌سازی جاده بودند، ناگهان یک دستگاه تریلی در مسیر سراشیبی جاده وارد محل حادثه شد.

وی ادامه داد: این تریلی پس از برخورد با خودروهای حاضر در صحنه، موجب وقوع یک تصادف زنجیره ای شد که در مجموع ۱۲ دستگاه خودرو در آن درگیر شدند.

سرهنگ دانایار در گفتگو با یکی از رسانه ها گفت:

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: توقف خودروهای عبوری برای تماشای یک سانحه رانندگی در پل سریز یاسوج، به تصادف زنجیره‌ای منجر شد و ۲۲ نفر مصدوم شدند.

پرویز غفار فرد افزود: نخستین حادثه ساعت ۱۰:۳۷ صبح امروز در پل سریز رخ داد که طی آن یک دستگاه خودرو پارس با یک دستگاه پراید برخورد کرد.

وی افزود: در این سانحه دو نفر مصدوم شدند که هر دو مصدوم در وضعیت هوشیار قرار داشتند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وقوع حادثه دوم بیان کرد: پس از تصادف نخست، توقف خودروهای عبوری برای تماشای صحنه حادثه موجب ایجاد ترافیک ناگهانی در مسیر شد.

غفار فرد اضافه کرد: در همین شرایط، ساعت ۱۱:۱۸ یک دستگاه تریلی به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه هنگام عبور از پل با چهار خودروی متوقف‌شده برخورد کرد و حادثه دوم رقم خورد.

وی ادامه داد: در مجموع دو حادثه، ۲۲ نفر مصدوم شدند که ۲۱ نفر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند و یک نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به گستردگی عملیات امدادرسانی بیان کرد: در این عملیات، هفت کد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ و یک کد عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در امدادرسانی، درمان و انتقال مصدومان مشارکت داشتند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: وضعیت عمومی همه مصدومان پایدار گزارش شده است.

کارشناسان پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه جاده ۲ طرف پل «سریز»چهار خطه است تاکید می‌کنند که باریک شدن جاده به طور ناگهانی منجر به بروز حوادث مرگبار در این مسیر می‌شود.

پل «سریز» از توابع شهرستان بویراحمد در جاده یاسوج به اصفهان قرار دارد.