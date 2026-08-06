مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان روند مدیریت منابع زیرزمینی برای بهبود آب آشامیدنی، کشاورزی و امنیت غذایی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حمید احسانی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آب زیرزمینی گفت: حفظ این منابع، علاوه بر تأمین آب آشامیدنی، نقش مهمی در پایداری کشاورزی، امنیت غذایی، جلوگیری از فرونشست زمین و کاهش ریزگرد‌ها دارد.

وی افزود: اگرچه بارندگی‌های مناسب بهاری امسال موجب بهبود نسبی وضعیت مراتع و مزارع کشاورزی نسبت به سال گذشته شده است، اما کاهش بارندگی در استان و تداوم خشکسالی باعث شده حجم ذخایر سد‌ها افزایش محسوسی نداشته باشد.

وی افزود: با توجه به بحران آب در استان سمنان، مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و همه مردم و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه همکاری کنند تا از فرونشست زمین و تشدید پدیده ریزگرد‌ها جلوگیری شود.

احسانی فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه آب را از مهم‌ترین راهکار‌ها دانست و گفت: کاهش برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، ساماندهی پروانه‌های بهره‌برداری کشاورزی، نصب کنتور‌های هوشمند، مدیریت سطح زیر کشت و نظارت دقیق بر اجرای قوانین مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند روند افت منابع آب زیرزمینی را سال‌به‌سال کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به برخورد با برداشت‌های غیرمجاز تصریح کرد: در حال حاضر چاه غیر مجاز فعالی در استان وجود ندارد و سال گذشته ۸۰ حلقه چاه غیر مجاز و امسال نیز ۱۲ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و پس از طی مراحل قانونی مسدود شده‌اند.

وی هشدار داد: اگر بحران آب‌های زیرزمینی به‌درستی مدیریت نشود، همه بخش‌های جامعه از جمله مردم، کشاورزی، صنعت و محیط زیست با آسیب‌های جدی مواجه خواهند شد.

احسانی همچنین از صدور مجوز حفر چاه آب ورزشگاه تختی سمنان پس از چهار دهه خبر داد و گفت: این اقدام با هدف رفع مشکل تأمین آب زمین چمن طبیعی، برای رفاه ورزشکاران، در این مجموعه ورزشی با برنامه‌ریزی اداره‌کل ورزش و جوانان استان انجام شده است.

وی درباره موضوع آب حبله‌رود گرمسار نیز اظهار کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و پیگیری‌های قانونی، روند رفع مشکلات مردم و کشاورزان این منطقه در حال انجام است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت کشور گفت: بر اساس این برنامه، باید سالانه ۱۵ میلیارد مترمکعب از برداشت آب‌های زیرزمینی در کشور کاهش یابد که سهم استان سمنان از این میزان، ۱۷۱ میلیون مترمکعب است و برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و بخشی از اقدامات نیز به مرحله اجرا رسیده است.

احسانی افزود: در سال ۱۴۰۴ سه حلقه چاه جدید در شهرستان سمنان و پنج حلقه چاه جدید در شهرستان شاهرود حفر شده است.

وی با اشاره به ضرورت بازچرخانی آب در بخش صنعت گفت: استفاده از پساب در صنایع یک تکلیف قانونی است و اجرای این برنامه در شهرک صنعتی سمنان و همچنین شهر‌های سرخه و مهدیشهر در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان در پایان بر ضرورت توجه به احیا و حفاظت از قنوات، تأمین حقابه‌های زیست‌محیطی و کویری، کاهش تبخیر منابع آبی و انجام مطالعات و پژوهش‌های کارشناسی برای مدیریت پایدار منابع آب تأکید کرد.