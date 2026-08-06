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اربعین، روایت عشق خالصانه به مکتب امام حسین (ع) است؛ پیوندی آسمانی که حتی برای کسانی که در این سفر حضور ندارند، دلتنگیهای عمیقی به جای گذاشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در حالی که کاروانهای مشتاقان به سوی کربلا در حرکت بودند، فضای مجازی به تالاری برای روایت دلتنگیهای «جاماندگان اربعین» تبدیل شده بود. هزاران کاربر با انتشار پیامهایی غمانگیز و تکرار کلیدواژه #جاماندگان_اربعین، اشتیاق خود را برای پیوستن به این سفر معنوی ابراز کرده و حسرت دوری از آستان حضرت سیدالشهدا (ع) را با دنیا به اشتراک گذاشتهاند.