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ورزشکار مراغه ای با شعار قهرمانان نمی میرند مسیر ۸۵ کیلومتری آذرشهر تا مراغه در آذربایجان شرقی را پیاده پیمود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، احد طاهری ورزشکار مراغه ای به یاد مرحوم ناصر قهرمان رئیس سابق اداره ورزش و جوانان مراغه مسیر ۸۵ کیلومتری آذرشهر تا مراغه در آذربایجان شرقی را پیاده پیمود.
رئیس سابق اداره ورزش و جوانان مراغه یک ماه پیش در یک حادثه ساختمانی درگذشت.
این ورزشکار پیش از این نیز به مناسب هفته ارتش و تربیت بدنی مسیر عجب شیر تا مراغه را پیاده پیموده بود.