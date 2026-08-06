به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، احد طاهری ورزشکار مراغه ای به یاد مرحوم ناصر قهرمان رئیس سابق اداره ورزش و جوانان مراغه مسیر ۸۵ کیلومتری آذرشهر تا مراغه در آذربایجان شرقی را پیاده پیمود.

رئیس سابق اداره ورزش و جوانان مراغه یک ماه پیش در یک حادثه ساختمانی درگذشت.

این ورزشکار پیش از این نیز به مناسب هفته ارتش و تربیت بدنی مسیر عجب شیر تا مراغه را پیاده پیموده بود.