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رئیس اداره راه و شهرسازی رامهرمز استان خوزستان گفت: عملیات گمانهزنی زمین ۳۵۰ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان برای ساخت ۴ هزار مسکن به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدعلی عسکرموسوی با اشاره به پایان عملیات گمانهزنی و تست بستر زمین ۳۵۰ هکتاری اختصاصیافته به طرح نهضت ملی مسکن در رامهرمز، بیان داشت: با تلاشهای صورتگرفته، عملیات گمانهزنی و انجام تست بستر در این قطعه زمین بزرگ، در هفته نخست مردادماه امسال با موفقیت به پایان رسید و گام مهمی در جهت آمادهسازی اراضی این طرح برداشته شد.
وی افزود: با تکمیل مراحل قانونی تملک این زمین ۳۵۰ هکتاری، شرایط برای واگذاری اراضی به تعداد ۴ هزار خانوار واجد شرایط رامهرمزی فراهم خواهد شد.
عسکرموسوی ابراز امیدواری کرد با تسریع در روند اداری، بهزودی شاهد آغاز مراحل بعدی این پروژه بزرگ مسکن در شهرستان باشیم.
رئیس اداره راه و شهرسازی رامهرمز بیان داشت: برای تامین مسکن شهروندان رامهرمزی از تمام ظرفیت های قانونی خود بهره خواهیم برد.