به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان از کاهش تدریجی دمای هوا در استان خبر داد و افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۴۲ درجه، فردا ۳۹ درجه و روز شنبه ۳۸ درجه سانتیگراد است.

مرتضی صبوری در خصوص وضعیت جوی گفت: از عصر امروز شاهد وزش باد نسبتا شدید با ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت و در برخی نقاط گرد خاک خواهیم بود.

وی افزود: فردا و پس فردا نیز سرعت باد افزایش می‌یابد و بیشینه آن به ۷۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و در برخی نقاط گرد و خاک خواهیم داشت.