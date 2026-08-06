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کارشناس هواشناسی گفت: از امروز پنجشنبه تا روز شنبه (۱۵ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۵) شاهد کاهش تدریجی دمای هوای استان قم خواهیم بود به طوری که در شهر قم ۴ درجه دمای هوا کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان از کاهش تدریجی دمای هوا در استان خبر داد و افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۴۲ درجه، فردا ۳۹ درجه و روز شنبه ۳۸ درجه سانتیگراد است.
مرتضی صبوری در خصوص وضعیت جوی گفت: از عصر امروز شاهد وزش باد نسبتا شدید با ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت و در برخی نقاط گرد خاک خواهیم بود.
وی افزود: فردا و پس فردا نیز سرعت باد افزایش مییابد و بیشینه آن به ۷۰ کیلومتر بر ساعت میرسد و در برخی نقاط گرد و خاک خواهیم داشت.