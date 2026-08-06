به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در گزارشی که منتشر شد، اعلام کرد: سرمایه‌گذاری جهانی در بخش سفر و گردشگری در سال ۲۰۲۵ با رشد ۸.۵ درصدی در مقایسه با سال قبل، نخستین‌بار از یک تریلیون دلار فراتر رفته است. این نهاد، ثبت این رکورد را نشانه‌ای روشن از اعتماد بلندمدت دولت‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به آینده صنعت گردشگری ارزیابی کرده است.

بر اساس این گزارش، ایالات متحده، چین، عربستان سعودی و فرانسه در میان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران حوزه سفر و گردشگری قرار دارند و سهم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های جدید جهان را به خود اختصاص داده‌اند. WTTC تاکید کرده است که افزایش سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری، موجب ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ظرفیت اقامتی، توسعه حمل‌ونقل، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری خواهد شد.

این شورا همچنین اعلام کرد عملکرد صنعت گردشگری در سال ۲۰۲۵ فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده و سهم این بخش از اقتصاد جهانی به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که معادل ۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. همچنین این صنعت در سال گذشته از ۳۶۶ میلیون شغل در سراسر جهان پشتیبانی کرده و حدود یک‌سوم مشاغل جدید ایجادشده در اقتصاد جهانی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با بخش سفر و گردشگری مرتبط بوده است.

شورای جهانی سفر در تحلیل خود تاکید کرده است که رشد سرمایه‌گذاری، تنها به افزایش تعداد طرحهای گردشگری محدود نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده تغییر نگاه سرمایه‌گذاران به گردشگری به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد‌ها و تقویت اشتغال در مقیاس جهانی است. این شورا از دولت‌ها خواسته است با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کنند.

در این گزارش همچنین آمده است که منطقه آسیا و اقیانوسیه سریع‌ترین نرخ رشد صنعت گردشگری را در سال ۲۰۲۵ تجربه کرده و انتظار می‌رود با تداوم سرمایه‌گذاری‌ها، این منطقه در سال‌های آینده نقش پررنگ‌تری در بازار جهانی سفر و گردشگری ایفا کند.