به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عتباتی گفت: محکوم به قصاص نفس، زندانی به نام ب_ ق که به جرم قتل ۳ نفر بیش از سه سال در زندان میاندوآب دربازداشت بوده با تلاش امام جمعه این شهرستان، دفتر ایشان، مقامات قضایی، مددکاران زندان و هسته‌های جهادی بخشایش از قصاص نفس رهایی و حیاتی دوباره یافت.

عتباتی افزود:تلاش موثر و نتیجه بخش امام جمعه میاندوآب و دفتر ایشان در حصول این سازش و اخذ رضایت از اولیای دم منجر شد تا این پرونده با سازش خاتمه یابد و کینه و کدورت طرفین در همین جا پایان پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان با تحسین روحیه بلند و معنوی اولیای دم گفت:عمل به سنت الهی سازش جامعه را به سمت صلح و دوستی سوق می‌دهد و کینه و دشمنی را از بین می‌برد و امید است این رفتار‌های دینی که برگرفته از شعائر ارزشمند دین مبین اسلام است هر چه بیشتر در بین مردم نهادینه شود.

شایان ذکر است با حصول این سازش تعداد پرونده‌های سازش قتل عمد در استان آذربایجان غربی از اول سال جاری به تعداد ۱۸ فقره رسید.