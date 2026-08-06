طبق اعلام مرکز ملی فضای مجازی نتایج یک پیمایش نشان میدهد؛ حدود ۹۰ درصد کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۵ سال از تلفن همراه هوشمند، تبلت یا لپتاپ استفاده می‌کنند و ۸۵ درصد از کاربران این دستگاه‌ها به اینترنت متصل میشوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با توجه به اینکه ۹۰ درصد کودکان و نوجوانان کشورمان کاربر فضای مجازی هستند، داشتن سواد فناوری برای آنها بسیار مهم است. سواد فناوری فقط آشنا بودن کار با گوشی تلفن همراه و رایانه نیست.

سواد فناوری چهار لایه دارد:

لایه اول، سواد دیجیتال: این سواد درباره استفادهٔ درست از ابزارهای جستجو، نگارش و ذخیره سازی دیجیتال است.

لایه دوم، سواد اطلاعاتی: این سواد درباره ارزیابی اطلاعات و تشخیص خبر درست از غلط است.

لایه دوم، سواد رسانه ای: این سواد درباره درک پیامهای رسانه ای و تحلیل تبلیغات و محتوای مجازی است.

لایه چهارم، سواد محاسباتی: این سواد درباره تفکر الگوریتمی و حل مسئله و برنامه نویسی، منطق، استدلال است.



