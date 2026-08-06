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جریانات مرطوب جنوبی تا روز یکشنبه، هجدهم مرداد، موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در آبادان و خرمشهر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق و وزش باد در برخی نقاط استان از جمله مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است. همچنان تا روز شنبه، استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی پیش بینی میشود.
تا روز یکشنبه (بویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی خواهد شد.
طی روزهای جمعه و شنبه وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی در برخی ساعات در حد متوسط خواهد بود.
در شبانه روز گذشته هویزه با ۵۰ و ایذه با ۲۶.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۹ و کمینه دمای ۳۴.۶ درجه سانتیگراد رسیده است. "