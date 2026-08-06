به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های فوتسال جام بین قاره‌ای یا اینتر کنتیننتال ۵ تیم حضور دارند که به صورت دوره‌ای رقابت می‌کنند. نتایج مسابقات که در نوتابوری برگزار شد، به این شرح است:

روسیه ۳ - ۳ افغانستان



تایلند ۳ - ۳ ویتنام

- در جدول تیم ویتنام با ۸ امتیاز در صدر است و تیم‌های تایلند با ۷ و روسیه با ۵ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم‌های افغانستان با یک و نیوزیلند بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم جای دارند.

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- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم‌های تایلند، عربستان و بلاروس اول تا سوم شدند.

- در تاریخ جام بین قاره‌ای که از سال ۲۰۲۱ سابقه برگزاری دارد، تیم تایلند با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیم ایران با یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و تیم‌های چک و مغرب با یک قهرمانی سوم مشترک هستند.

- در این رقابت‌ها تیم ایران در سال ۲۰۲۱ قهرمان و در سال ۲۰۲۲ نایب قهرمان شده است.