پخش زنده
امروز: -
استاندار فارس با همراهی محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سفری به شهرستان کازرون از بیمارستان حضرت ولیعصر (ع) بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری در این سفر با تشریح چالشها و ظرفیتهای حوزه سلامت در منطقه، بر ضرورت ارتقای زیرساختهای بهداشتی و درمانی در شهرستانهای استان تأکید کرد.
بررسی وضعیت پذیرش، مراقبت از بیماران در بیمارستان ولیعصر، بهبود تجهیزات بیمارستانی و همچنین تکمیل بخش در حال ساخت بیمارستان از موضوعاتی بود که در بازدید میدانی استاندار فارس و وزیر بهداشت از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) کازرون مورد بررسی قرار گرفت.
این برنامه با هدف تبیین دقیق نیازهای درمانی منطقه و برداشتن گامهای عملی برای بهبود خدمات بهداشتی در شرق استان فارس صورت پذیرفت.