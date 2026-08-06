استاندار فارس با همراهی محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سفری به شهرستان کازرون از بیمارستان حضرت ولی‌عصر (ع) بازدید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری در این سفر با تشریح چالش‌ها و ظرفیت‌های حوزه سلامت در منطقه، بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در شهرستان‌های استان تأکید کرد.

بررسی وضعیت پذیرش، مراقبت از بیماران در بیمارستان ولیعصر، بهبود تجهیزات بیمارستانی و همچنین تکمیل بخش در حال ساخت بیمارستان از موضوعاتی بود که در بازدید میدانی استاندار فارس و وزیر بهداشت از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) کازرون مورد بررسی قرار گرفت.

این برنامه با هدف تبیین دقیق نیاز‌های درمانی منطقه و برداشتن گام‌های عملی برای بهبود خدمات بهداشتی در شرق استان فارس صورت پذیرفت.