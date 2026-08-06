در راستای تقویت جایگاه گردشگری بین‌المللی آذربایجان غربی، جلسه‌ای تخصصی با حضور نمایندگان آژانس‌های گردشگری استان و مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی و مرتضی صفری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این نشست نمایندگان آژانس‌های فعال استان به ارائه گزارش پرداخته و نکات کلیدی و ملاحظات تخصصی آژانس‌ها در خصوص نظام گردشگری خارجی و موانع موجود در مسیر جذب گردشگر از کشور‌های همسایه و فرامرزی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

یکی از محور‌های اصلی تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و منحصر‌به‌فرد آذربایجان غربی در بازار‌های جهانی بود که مسلم شجاعی در این ارتباط با تأکید بر اهمیت بازاریابی هدفمند، اظهار کرد: بخشی از رویداد‌های بین‌المللی و برنامه‌های تبلیغاتی وزارتخانه، در قالب تور‌های آشناسازی در این استان طراحی و اجرا شود.

او تصریح کرد: این تور‌ها با هدف معرفی مستقیم امکانات گردشگری استان به کارگزاران و عوامل تأثیرگذار گردشگری خارجی تدوین خواهند شد.

مرتضی صفری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی نیز با اشاره به پتانسیل‌های دست‌نخورده و تنوع فرهنگی_طبیعی استان، بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های کلان وزارتی و ظرفیت‌های اجرایی استان تأکید کرد.

او با استقبال از طرح برگزاری تور‌های آشناسازی خاطرنشان کرد: مدیریت استان همه امکانات لازم برای تسهیل برگزاری این رویداد‌ها و حمایت از آژانس‌های گردشگری را فراهم خواهد کرد تا با بهره‌گیری از میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی منطقه، بستری مناسب برای معرفی استان به بازار‌های جهانی ایجاد شود.

در پایان، طرفین توافق کردند که با بهره‌گیری از پتانسیل‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی استان، مسیر تسهیل ورود گردشگران خارجی هموار شود، انتظار می‌رود با اجرایی شدن برنامه‌های آشناسازی و تقویت همکاری میان وزارت‌خانه و آژانس‌های محلی، شاهد تحول چشمگیری در آمار ورود گردشگران و رونق اقتصادی بخش گردشگری در آذربایجان غربی باشیم.