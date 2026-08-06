به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از انهدام باند سارقان احشام و بازداشت ۴ عضو این باند و کشف ۷۵ راس احشام سرقتی خبر داد.

سرهنگ سامع خورشاد با اعلام این خبر، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در سطح استان موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی اعضای باند سارقان احشام که معمولا در ساعات پایانی شب با وذود به دامداری‌ها اقدام به سرقت گاو و گوسفندان دامداران زحمت کش می‌کردند شناسایی شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران با اشاره به شناسایی مخفیگاه متهمان و هماهنگی قضائی از بازداشت ۴ عضو این باند در عملیات ضربتی پلیس خبر داد و افزود: از متهمان ۱۵ راس گاو و ۶۰ راس گوسفند به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

وی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند به دامداران توصیه کرد: با نصب دوربین‌های مداربسته و رعایت نکات ایمنی و مراقبتی از بروز سرقت پیشگیری کنند.