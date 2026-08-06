به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: شب گذشته در پی اعلام وقوع یک فقره واژگونی خودروی سواری سمند در حوزه پلیس راه اصفهان ـ نجف‌آباد، در محور دامنه ـ عسگران مأموران پلیس راه برای بررسی موضوع به محل حادثه در محور دامنه به عسگران، یک کیلومتر مانده به پیست اسکی، اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه سواری سمند در مسیر حرکت خود دچار واژگونی شد که متأسفانه ۴ نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در این سانحه، راننده خودرو، (۶۰ ساله) و ۳ نفر از سرنشینان شامل (۵۵،۵۹ و ۶۰ ساله)، در دم جان باختند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به بررسی‌های کارشناسی اولیه تصریح کرد: علت تامه وقوع این حادثه، بی‌احتیاطی از سوی راننده سواری سمند به دلیل نبود توجه کافی به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی اعلام شده است.

وی با تأکید بر اینکه خستگی و خواب‌آلودگی یکی از عوامل پنهان، اما بسیار خطرناک در وقوع سوانح رانندگی است، گفت: گاهی یک لحظه غفلت، یک ثانیه کاهش تمرکز یا ادامه مسیر بدون استراحت کافی می‌تواند خانواده‌ای را برای همیشه داغدار کند.

سردار کرمی‌اسد افزود: این حادثه تلخ می‌توانست با یک توقف کوتاه، کمی استراحت و تأمین هوشیاری لازم راننده، به سفری آرام و خاطره‌ای خوش تبدیل شود، اما بی‌توجهی به یک ضرورت ساده یعنی «استراحت قبل از ادامه رانندگی»، پایان تلخی را برای همه سرنشینان این خودرو رقم زد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست؛ با مشاهده علائم خستگی، کاهش تمرکز، سنگینی چشم و خواب‌آلودگی، بدون هیچ‌گونه تعلل در محلی امن توقف کرده و پس از بازیابی کامل توان جسمی و ذهنی به مسیر ادامه دهند؛ چرا که هیچ مقصدی ارزش به خطر انداختن جان انسان‌ها را ندارد.