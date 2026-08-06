به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، سرهنگ حسین تقی خانی اظهار داشت: مأموران پلیس راه حین گشت‌زنی و کنترل ترافیک در آزادراه قزوین–زنجان به یک دستگاه خودروی نیسان ایست داده و پس از متوقف کردن آن، مشاهده کردند راننده خودرو پسربچه‌ای ۱۲ ساله است که بدون داشتن گواهینامه و مهارت لازم، در یکی از پرترددترین محور‌های مواصلاتی کشور در حال رانندگی بوده است.

سرهنگ تقی خانی با اشاره به اینکه سپردن خودرو به افراد فاقد گواهینامه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، مصداق بی‌توجهی آشکار به قوانین و به خطر انداختن جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران جاده است، افزود: این خودرو به مدت یک هفته در توقیف پلیس خواهد ماند و اقدامات قانونی لازم علیه فرد مسئول انجام خواهد شد.

وی با هشدار به خانواده‌ها تأکید کرد: آزادراه محل آموزش رانندگی نیست. یک اشتباه کوچک از سوی راننده‌ای که هنوز توانایی کنترل هیجانات و تصمیم گیری درست در شرایط بحرانی را ندارد، می‌تواند در کسری از ثانیه به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر و از دست رفتن جان چندین نفر منجر شود.

این مسئول انتظامی از والدین خواست از سپردن فرمان خودرو به فرزندان فاقد گواهینامه، حتی برای مسافت‌های کوتاه، به طور جدی خودداری کنند و خاطرنشان کرد: رعایت قانون، نخستین گام در حفظ جان خود و دیگران است و پلیس با هرگونه رانندگی افراد فاقد گواهینامه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد قانونی نموده و در اجرای دستور قضایی صادره این خودرو‌ها را به مدت یک هفته در پارکینگ توقیف خواهد کرد.