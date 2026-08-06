توقیف نیسان با راننده ۱۲ ساله در قزوین
رئیس پلیس راه استان قزوین از توقیف یک دستگاه خودروی نیسان که توسط یک پسر بچه ۱۲ ساله در آزادراه قزوین–زنجان هدایت میشد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، سرهنگ حسین تقی خانی اظهار داشت: مأموران پلیس راه حین گشتزنی و کنترل ترافیک در آزادراه قزوین–زنجان به یک دستگاه خودروی نیسان ایست داده و پس از متوقف کردن آن، مشاهده کردند راننده خودرو پسربچهای ۱۲ ساله است که بدون داشتن گواهینامه و مهارت لازم، در یکی از پرترددترین محورهای مواصلاتی کشور در حال رانندگی بوده است.
سرهنگ تقی خانی با اشاره به اینکه سپردن خودرو به افراد فاقد گواهینامه، بهویژه کودکان و نوجوانان، مصداق بیتوجهی آشکار به قوانین و به خطر انداختن جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران جاده است، افزود: این خودرو به مدت یک هفته در توقیف پلیس خواهد ماند و اقدامات قانونی لازم علیه فرد مسئول انجام خواهد شد.
وی با هشدار به خانوادهها تأکید کرد: آزادراه محل آموزش رانندگی نیست. یک اشتباه کوچک از سوی رانندهای که هنوز توانایی کنترل هیجانات و تصمیم گیری درست در شرایط بحرانی را ندارد، میتواند در کسری از ثانیه به حادثهای جبرانناپذیر و از دست رفتن جان چندین نفر منجر شود.
این مسئول انتظامی از والدین خواست از سپردن فرمان خودرو به فرزندان فاقد گواهینامه، حتی برای مسافتهای کوتاه، به طور جدی خودداری کنند و خاطرنشان کرد: رعایت قانون، نخستین گام در حفظ جان خود و دیگران است و پلیس با هرگونه رانندگی افراد فاقد گواهینامه، بهویژه کودکان و نوجوانان، بدون هیچگونه اغماضی برخورد قانونی نموده و در اجرای دستور قضایی صادره این خودروها را به مدت یک هفته در پارکینگ توقیف خواهد کرد.