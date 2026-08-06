مهر و موم دو باشگاه ورزشی متخلف در بروجرد
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از مهر و موم دو باشگاه ورزشی متخلف و بدون مجوز در شهرستان بروجرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد:در پی دریافت گزارشها و نارضایتیهای مردمی در خصوص انتشار محتواهای هنجارشکنانه و خارج از ضوابط در فضای مجازی توسط گردانندگان برخی باشگاههای ورزشی تحت عنوان تبلیغات انجام شده بود که موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس شهرستان بروجرد قرار گرفت.
با اقدامات تخصصی پلیس لرستان، هویت عاملان این اقدامات شناسایی و کارشناسان پلیس نظارت بر اماکن عمومی و نماینده اتاق اصناف، به محل فعالیت این واحدها اعزام شدند.
در بررسیهای میدانی مشخص شد که این مکانها علاوه بر تولید و انتشار محتوای هنجارشکنانه، بدون هرگونه مجوز قانونی برای فعالیت ورزشی بوده و بهصورت غیرمجاز اقدام به جذب مشتری و فعالیت کرده بودند، با هماهنگی قضایی، هر دو باشگاه ورزشی مهر و موم و پرونده ی این مکان های متخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
پلیس لرستان با هشدار به صاحبان اصناف تأکید کرد: همه ی فعالیتهای صنفی در فضای حقیقی و مجازی باید در چارچوب قوانین باشد و شهروندان هرگونه فعالیت مشکوک و غیرمجاز صنفی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.