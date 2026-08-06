دادستان عمومی و انقلاب رامسر با تأکید بر اینکه حفظ جان مردم اولویت اصلی است، گفت: با هرگونه قصور در حوزه ایمنی سواحل و مدیران کم‌کار بدون اغماض برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در نشست ستاد ساماندهی سواحل این شهرستان، با اشاره به حادثه غرق‌شدن پنج جوان در ساحل توسکا، بر برخورد قاطع با هرگونه قصور در حوزه ایمنی سواحل تأکید کرد.

بهمن سام‌خانیان گفت: حفظ جان مردم اولویت اصلی است و هرگونه کوتاهی که منجر به به خطر افتادن جان شهروندان شود، بدون اغماض از سوی دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی درباره حادثه غرق‌شدن پنج نفر افزود: در صورت اثبات قصور، با هر شخص یا دستگاهی که در وقوع این حادثه نقش داشته باشد، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

دادستان رامسر با بیان اینکه مسئولیت تنها متوجه بهره‌بردار نخواهد بود، گفت: هر دستگاهی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده باشد، متناسب با میزان تقصیر، مسئولیت کیفری و حقوقی خواهد داشت.

سام‌خانیان کمبود ناجیان غریق، تأخیر در پرداخت مطالبات آنان و کمبود امکانات متناسب با حجم گردشگران را از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت سواحل برشمرد و افزود: نقاط حادثه‌خیز باید متناسب با میزان خطر از تعداد کافی ناجی غریق برخوردار باشند و صدور مجوز برای مجموعه‌های ساحلی نیز منوط به رعایت کامل الزامات ایمنی باشد.

وی از صدور دستور پلمب پلاژ توسکا تا زمان رفع کامل نواقص ایمنی خبر داد و گفت: این مجموعه تا زمان تأمین شرایط قانونی و استاندارد‌های لازم، اجازه فعالیت نخواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب رامسر همچنین بر لزوم نظارت مستمر دستگاه‌های اجرایی بر اجرای ضوابط قانونی تأکید کرد و افزود: هدف دستگاه قضایی تعطیلی فعالیت‌های گردشگری نیست، بلکه ساماندهی ایمن سواحل و صیانت از جان مردم است.