

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، مقداری از شدت ناپایداری‌های جوی تا اوایل هفته آینده کاسته می‌شود.



زارعی با اشاره به اینکه بیشترین وزش باد در درح با ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است افزود: کماکان در نواحی شرقی و مستعد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک سبب کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی در برخی ساعات خواهد شد.



وی گفت: تغییرات دمایی در این مدت ناچیز خواهد بود.کارشناس هواشناسی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته قهستان با ۱۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین و دهسلم با ۴۳ درجه سلسیوس گرمترین بوده است.

زارعی گفت: تغییرات دمایی در بیرجند ۱۷ و ۳۴ درجه سلسیوس بوده است.



