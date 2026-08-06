به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این کتاب در ۲۵۸ صفحه و ۱۵ فصل به همت انتشارات کاشف علم به چاپ رسیده و شامل ۱۱ داستان از زندگی دختران جوان است.

منیره صفرپور در این کتاب به بیان الگو‌های تربیتی برای دختران جوان و ارائه راهکار‌هایی برای حل معضلات اجتماعی و اقتصادی پیش روی آن‌ها پرداخته است.

دکتر الهام حدادی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس معاونت بین الملل بنیاد سعدی نیز در نقد خود بر کتاب محیا نوشته: منیره صفرپور در داستان محیا با زبانی نرم، شخصیت پردازی مناسب و تاثیر مکان بر شخصیت نشان داده است، رشد داستان‌های زنان معاصر ایرانی از چه تنگنا‌هایی عبور کرده است تا به این جایگاه برسد و هنوز در این عرصه لازم است قلم زنی‌های بسیار شود تا ابعاد روانی، شخصیتی و گفتمانی جامعه گشوده شود.

مرتضی صدری، مسوول کمیته ثبت و ضبط خاطرات دفاع مقدس شهرستان‌های شهرضا، دهاقان و سمیرم با اشاره به ۶ سال سابقه همکاری صفرپور با این کمیته گفت: چاپ ۵ کتاب یوسف مادر، معراجیان بازار، پرواز در قفس، وصال در ۲:۱۰ دقیقه عصر و سفر پر خطر نتیجه این همکاری بوده و وی در حال حاضر دو کتاب دیگر در حوزه دفاع مقدس نیز در دست تالیف دارد.

فاطمه پورخاقان، رییس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شهرضا نیز گفت: در سال‌های اخیر ۷۰۷ کتاب از بیش از ۳۵۰ نویسنده شهرضایی به چاپ رسیده که در گنجینه کتب نویسندگان شهرضایی کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا به نمایش گذاشته شده است.