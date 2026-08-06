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کالابرگ خانوارهای زیرپوشش نهادهای حمایتی و دهکهای اول تا سوم درآمدی و افراد زیر از امروز ۱۵ مرداد شارژ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: کالابرگ الکترونیک برای خانوادههای زیرپوشش نهادهای حمایتی و کد ملی با رقم پایانی صفر، یک و دو از امروز ۱۵ مرداد شارژ شده است.
اشرفی افزود: از زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تا تیر ماه، ۲ میلیون و ۹۲۳ هزار و ۵۹۶ تراکنش در استان ثبت شده و خانوارهای مشمول بیش از ۵۵ هزار و ۷۷۸ میلیارد و ۸۴۷ میلیون و ۶۴۰ ریال از اعتبار اختصاصیافته را خرید کردهاند.
اشرفی گفت: در این مدت ۳۶۲ هزار و ۳۳۷ خانوار مشمول از اعتبار اختصاصیافته استفاده کردهاند.
به گفته وی ۵ هزار فروشگاه و ترمینال فعال درطرح کالابرگ ۱۱ قلم کالای اساسی را در این طرح ملی، به مردم عرضه میکنند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه پرداختها به فروشگاههای متصل به شبکه انجام میشود، گفت: در صورتی که خانوارها از مبلغ اعتبار کالابرگ بیشتر خرید کنند باید مابهالتفاوت هزینه را پرداخت کنند.
به گفته اشرفی کالابرگ الکترونیک با کد ملی با رقم پایانی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۵ مرداد و کد ملی با رقم پایانی ۷، ۸ و ۹ از ۵ شهریور شارژمی شود.