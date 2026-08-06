مدیر جهاد کشاورزی دزفول استان خوزستان از آغاز اجرای برنامه ساماندهی واحد‌های دامپروری این شهرستان با هدف کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام، ارتقای امنیت بهداشتی، هویت‌دار کردن دام‌ها و تقویت زیرساخت‌های دامپروری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده با اشاره به برگزاری نشست تخصصی ساماندهی واحدهای دامپروری، اظهار کرد: حفظ سرمایه‌های دامی و ارتقای امنیت بهداشتی شهرستان از اولویت‌های اصلی مدیریت جهاد کشاورزی است و در همین راستا، برنامه ساماندهی واحدهای دامپروری با همکاری دستگاه‌های مرتبط آغاز شده است.

وی افزود: در این نشست، موضوع کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام و بیماری‌های مسری از جمله تب برفکی، سل، تب کریمه کنگو و تب مالت (بروسلوز) مورد بررسی قرار گرفت و بر رعایت کامل ضوابط بهداشتی، خروج اصولی فضولات دامی از جایگاه‌ها و جلوگیری از ورود افراد غیرمسئول به واحدهای دامپروری تأکید شد.

قمرزاده با اشاره به ضرورت هویت‌دار کردن و بیمه دام‌ها، تصریح کرد: تمامی مجتمع‌های دامپروری موظف به فعال‌سازی پست‌های قرنطینه هستند و نمایندگان این مجتمع‌ها باید ضمن اجرای دقیق دستورالعمل‌های قرنطینه برای دام‌های جدید و بیمار، بر حسن اجرای این ضوابط نظارت مستمر داشته باشند.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول همچنین از اجرای دوره‌های آموزشی و ترویجی با مشارکت اداره دامپزشکی خبر داد و گفت: تشکل‌های دامپروری و شرکت‌های تعاونی نیز موظف شده‌اند با نصب بنرهای آموزشی و توزیع بروشورهای اطلاع‌رسانی، نقش مؤثری در افزایش آگاهی بهره‌برداران ایفا کنند.

وی با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های بخش دامپروری اظهار داشت: ایجاد ترمینال دامی متناسب با ظرفیت و موقعیت راهبردی شهرستان و همچنین جذب سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی واحدهای سالم‌سازی و فرآوری کود دامی، از برنامه‌های در دست اقدام مدیریت جهاد کشاورزی است.

قمرزاده در پایان بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: اداره امور عشایر نیز موظف شده است با اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی در گله‌های عشایری، اقدامات لازم را برای پیشگیری از شیوع بیماری‌ها، به‌ویژه تب مالت، با جدیت دنبال کند.