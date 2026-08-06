رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی صبح امروز با حضور در موکب شهدای شهرستان ارومیه در منطقه رشکان، از روند خدمت‌رسانی این موکب برای استقبال و پذیرایی از زائران اربعین بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی صبح امروز با حضور در موکب شهدای شهرستان ارومیه در منطقه رشکان، از روند خدمت‌رسانی این موکب برای استقبال و پذیرایی از زائران اربعین بازدید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید ضمن حضور در جمع خادمان موکب شهدای ارومیه، در جریان آخرین اقدامات انجام شده برای ارائه خدمات به زائران قرار گرفته و بر ضرورت تداوم آماده‌سازی‌ها و تأمین مطلوب نیاز‌های زائران تأکید کرد.