به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سعید رسالی گفت:شانزدهمین مرحله از مانور سراسری طرح مهتاب همزمان با سراسر کشور در شهرستان کلیبر اجرا شد.

رسالی با اشاره به شروع فصل گرما و افزایش مصرف انرژی گفت:هدف از اجرای این طرح جمع آوری برق‌های غیر مجاز ،اصلاح کنتور‌های دارای عیب و جمع آوری ماینر‌های غیر مجاز که منجر به کاهش تلفات می شود است.

مدیر عامل توزیع برق آذربایجان شرقی با تاکید بر این نکته که هدف اصلی این مانور پایداری شبکه برق و تامین برق مطمئن برای مشترکان است گفت:امیدواریم مردم فهیم شهرستان کلیبر با خادمان خود در شرکت توزیع برق شهرستان همکاری لازم را داشته باشند و گزارشات خود را از انشعابات غیر مجاز و ماینر‌های غیر مجاز به سرشماری ۳۰۰۰۶۱۲۱ و ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند.