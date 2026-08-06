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معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: امروز کالابرگ الکترونیک مرداد ماه سرپرستان خانواری که انتهای کد ملی آنها ۰، ۱ و۲ است، واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب اندایش با اعلام این خبر گفت: اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، نیروهای مسلح و سرپرستان خانواری که رقم انتهای کدملی آنها ۰، ۱ و ۲ است امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ واریز شد. خانوارهای مشمول میتوانند برای خرید اقلام موردنیاز خود به فروشگاههای طرف قرارداد با کالابرگ مراجعه و اعتبار خود را خرج کنند.
|تاریخ شارژ
|رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار
|وضعیت
|۱۵ مرداد ۱۴۰۵
|۰، ۱ و ۲
|مرحله اول شارژ اعتبار
|۲۵ مرداد ۱۴۰۵
|۳، ۴، ۵ و ۶
|مرحله دوم شارژ اعتبار
|۵ شهریور ۱۴۰۵
|۷، ۸ و ۹
|مرحله سوم شارژ اعتبار