معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: امروز کالابرگ الکترونیک مرداد ماه سرپرستان خانوار‌ی که انتهای کد ملی آنها ۰، ۱ و۲ است، واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب اندایش با اعلام این خبر گفت: اعتبار کالابرگ خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، نیرو‌های مسلح و سرپرستان خانواری که رقم انتهای کدملی آنها ۰، ۱ و ۲ است امروز پنج‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ واریز شد. خانوارهای مشمول می‌توانند برای خرید اقلام موردنیاز خود به فروشگاه‌های طرف قرارداد با کالابرگ مراجعه و اعتبار خود را خرج کنند.

وی افزود: در چارچوب تغییرات جدید، از مرداد ماه، فاصله نوبت‌های واریز از ۵ روز به ۱۰ روز افزایش یافته است.

تاریخ شارژ رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار وضعیت ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ ۰، ۱ و ۲ مرحله اول شارژ اعتبار ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ ۳، ۴، ۵ و ۶ مرحله دوم شارژ اعتبار ۵ شهریور ۱۴۰۵ ۷، ۸ و ۹ مرحله سوم شارژ اعتبار

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: از این پس فرآیند واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار در سه بازه زمانبندی پانزدهم هرماه، بیست و پنجم هر ماه و پنجم ماه بعد انجام می‌شود.



معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: از این پس فرآیند واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار در سه بازه زمانبندی پانزدهم هرماه، بیست و پنجم هر ماه و پنجم ماه بعد انجام می‌شود.

یعقوب اندایش افزود: سبد اقلام طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از قبیل روغن، برنج، مرغ، ماکارونی و شیر و پنیر و خرید میوه و سبزیجات است. محصولات لبنی شرکت پگاه از قبیل شیر، کشک، ماست و پنیر با تخفیف ۱۰ درصدی در قفسه فروشگاه‌های عرضه کننده قرار گرفت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های عرضه کننده محصولات این شرکت، موظفند کالا‌های مذکور را با اعمال ۱۰ درصد تخفیف به خریداران عرضه کنند.