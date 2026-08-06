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رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اهواز از رفع تصرف فوری اراضی ملی و دولتی به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال به همت یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اهواز، از توقف تصرف غیرمجاز و بازگشت اراضی ملی به بیتالمال در این شهرستان خبر داد. وی با تشریح این عملیات گفت: این رفع تصرف با درایت و اقدام بهموقع نیروهای یگان حفاظت اراضی انجام شد و اراضی ملی و دولتی بار دیگر به بیتالمال بازگردانده شد.
وی با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: «اراضی رفع تصرفشده به مساحت ۵۰۰ متر مربع بوده و ارزش آنها ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود که با هوشیاری کارکنان یگان حفاظت از چنگ متصرفان خارج شد.»
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اهواز این موفقیت را حاصل تلاش شبانهروزی کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی مؤثر عوامل انتظامی در شهرستان دانست و تصریح کرد: «عوامل یگان حفاظت اراضی با قاطعیت کامل در برابر افراد سودجو و فرصتطلب ایستادهاند و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیتالمال را کوتاه خواهند کرد.
همچنین تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی بهصورت مستمر و شبانهروزی رصد میشود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع فوراً مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار میگیرد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مقام قضایی و نیروهای انتظامی استان در مبارزه با زمینخواری، از شهروندان خواست موارد مشاهدهشده زمینخواری را از طریق شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ به یگان حفاظت اراضی اطلاعرسانی کنند.