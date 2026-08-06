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رشد هنرستانهای فنی و حرفهای نقش موثری در تربیت نیروی کار ماهر و کاهش آمار بیکاری دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره آموزش و پرورش زرینشهر در پنجمین نشست شورای آموزش و پرورش این شهر با اشاره به توسعه آموزشهای مهارتی گفت: از مجموع بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ دانشآموز مقطع متوسطه دوم، بیش از ۵۱ درصد در هنرستانها و مراکز فنیوحرفهای و کاردانش مشغول به تحصیل هستند.
علیرضا مردانی با بیان اینکه هماکنون ۹ هنرستان در زرینشهر فعالیت میکنند، افزود: از ابتدای سال تحصیلی جدید، دو هنرستان فنی و دو هنرستان تربیتبدنی (ویژه دختران و پسران) راهاندازی خواهد شد تا دانشآموزان علاقهمند بتوانند در این مراکز به تحصیل بپردازند.
وی همچنین از موافقت با راهاندازی هنرستان هنرهای زیبا در زرینشهر خبر داد و گفت: صنایع بزرگ شهرستان باید در راستای ایفای مسوولیتهای اجتماعی خود، با احداث و راهاندازی هنرستانهای جوار صنعت و مشارکت با آموزش و پرورش، در تربیت نیروی انسانی ماهر نقشآفرینی کنند تا زمینه افزایش بهرهوری، رشد و توسعه تولید در این صنایع فراهم شود.
رئیس اداره آموزش و پرورش زرینشهر در ادامه از برنامهریزی برای تکمیل فضاهای آموزشی نیمهتمام این شهر خبر داد و افزود: با همکاری ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، خیران مدرسهساز و دستگاههای اجرایی، طرحهای نیمهتمام آموزشی در اولویت تکمیل و بهرهبرداری قرار گرفتهاند تا بخشی از نیازهای فضای آموزشی شهر پیش از آغاز سال تحصیلی جدید برطرف شود.
مردانی همچنین بر ضرورت همافزایی همه دستگاههای عضو شورای آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: توسعه زیرساختهای آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و گسترش آموزشهای مهارتی، نیازمند مشارکت همه نهادها و همراهی خانوادهها است و امیدواریم با اجرای برنامههای پیشبینیشده، سال تحصیلی جدید با آمادگی کامل و در شرایط مطلوب آغاز شود.