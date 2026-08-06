به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در راستای سیاست‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و با توجه به ضرورت جبران ناترازی برق، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، اجرای بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور را در شهرستان خدابنده آغاز کرده است.

این طرح با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق پاک، نقش مهمی در ارتقای امنیت انرژی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تحقق اهداف توسعه پایدار خواهد داشت.

نرگس مرداخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه انرژی خورشیدی گفت: استان زنجان به دلیل برخورداری از زاویه مناسب تابش خورشید، شرایط اقلیمی مطلوب و ظرفیت میزبانی مطلوب شبکه برق از ظرفیت بالایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار است.

وی با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه برق استان از حدود۷ مگاوات در گذشته به نزدیک ۵۰ مگاوات رسیده است، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال به بیش از ۱۲۰ مگاوات افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین بر لزوم تأمین تجهیزات مورد نیاز، حمایت از سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان برای توسعه زیرساخت‌های تولید برق پاک تأکید کرد و گفت: زنجان می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی تولید انرژی خورشیدی کشور تبدیل شود.

در ادامه، داود معصومی معاون برنامه‌ریزی شرکت برق منطقه‌ای زنجان با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های خورشیدی استان گفت: در حال حاضر ۴۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به بهره‌برداری رسیده است که ۲۱ مگاوات آن در حوزه شرکت برق منطقه‌ای زنجان و ۲۰ مگاوات نیز در حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان قرار دارد.

وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر در شرکت برق منطقه‌ای زنجان اظهار داشت: با ایجاد این مرکز، بیش از ۹۵ درصد فرآیند‌های مربوط به سرمایه‌گذاران در داخل استان انجام می‌شود و نیازی به مراجعه متقاضیان به تهران نیست.

معاون برنامه‌ریزی شرکت برق منطقه‌ای زنجان درباره طرح ۵۰۰ مگاواتی خدابنده نیز گفت: عملیات اجرایی این نیروگاه در اراضی سجاس و روستای پابند آغاز شده و پس از وقفه‌ای که در روند تأمین تجهیزات ایجاد شده بود، اکنون با همکاری ساتبا و مجموعه استان با جدیت در حال اجراست.

وی همچنین از اجرای دو نیروگاه خورشیدی دولتی دیگر در حوزه برق منطقه‌ای زنجان خبر داد و افزود: یکی از این طرح‌ها در اراضی مازاد پست ۲۳۰ کیلوولت ابهر قرار دارد که باظرفیت ۹ مگاوات، هم اکنون در حال بهره برداری می‌باشد؛ و نیروگاه دیگر با ظرفیت ۱۵ مگاوات در مجاورت نیروگاه سلطانیه در مرحله مطالعه که تا پایان سال جاری وارد مدار خواهد شد.

وی افزود: از این تعداد، نیروگاه‌های بالای هفت مگاوات مجموعاً ۷۳۰ مگاوات ظرفیت دارند که برای ۲۱طرح با ظرفیت ۵۸۰ مگاوات طرح اتصال صادر شده است. همچنین در بخش نیروگاه‌های کمتر از هفت مگاوات نیز برای ۱۱۱ طرح با مجموع ظرفیت ۱۴۷ مگاوات طرح اتصال صادر شده است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت برق منطقه‌ای زنجان در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون مجوز اتصال نهایی یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شبکه برق منطقه‌ای زنجان صادر شده و این شبکه در مجموع ظرفیت اتصال حدود ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را داراست که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی تولید انرژی خورشیدی کشور است.