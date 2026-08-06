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مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اعلام خبر تحویل یا در آستانه تحویل بودن ۱۳ هزار واحد مسکونی در این استان، تأکید کرد که زنجان با بهرهگیری از همکاریهای بیندستگاهی، یکی از استانهای پیشرو کشور در سرعت اجرای نهضت ملی مسکن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محسن محرمی یگانه، مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در گفتوگو با رادیو زنجان اظهار داشت: اجرای طرح مسکن ملی در زنجان که از سال ۱۳۹۸ با عنوان «طرح اقدام ملی» آغاز شد، اکنون در چارچوب «نهضت ملی مسکن» با شتاب مطلوبی در حال پیگیری است.
وی با اشاره به وضعیت پیشرفت پروژهها در استان زنجان گفت: بر اساس ارزیابیهای وزارت راه و شهرسازی، زنجان به دلیل تعامل سازنده میان متقاضیان، دستگاههای اجرایی، بانکها و پیمانکاران، از میانگین کشوری پیشی گرفته و در زمره استانهای پیشرو قرار دارد.
راهکارهای عبور از چالشهای مالی و ساخت
محرمی یگانه با اشاره به چالشهای ناشی از افزایش هزینههای مصالح ساختمانی و کاهش توان مالی متقاضیان، تصریح کرد: تسریع در تأمین آورده توسط متقاضیان، کلید اصلی اتمام سریعتر پروژهها و جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی ناشی از طولانی شدن زمان ساخت است. وی همچنین از افزایش سقف تسهیلات ساخت با حمایت دولت خبر داد که گامی موثر برای سرعتبخشی به عملیات اجرایی بوده است.
به گفته وی، برای دهکهای پایین درآمدی نیز حمایتهای ویژهای از طریق صندوق ملی مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مسکن در نظر گرفته شده است.
تأکید بر کیفیت ساخت و نظارت عالیه
مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در پاسخ به دغدغههای مطرح شده پیرامون کیفیت واحدها و مشاعات، اطمینان داد: تمامی پروژهها تحت نظارت دقیق مهندسان ناظر و دستگاههای نظارت عالیه قرار دارند. تکمیل چکلیستهای فنی پیش از تحویل و وجود دوره تضمین، سازوکارهایی است که پیمانکاران را ملزم به رفع نواقص احتمالی میکند و متقاضیان میتوانند پیگیریهای لازم را از طریق اداره کل راه و شهرسازی انجام دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری زمین در قالب طرح «جوانی جمعیت» و توسعه اراضی در مرکز استان و شهرستانهایی نظیر قیدار و خرمدره با جدیت در دستور کار است و بخش دیگری از پروژهها تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.