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هیئت امور اسرا فلسطین درباره وخامت وضع اسیران زن فلسطینی در زندان الدامون رژیم صهیونیستی به شدت هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ هیئت امور اسرای فلسطین اعلام کرد : درباره وخامت وضعیت اسیران زن فلسطینی در زندان الدامون رژیم صهیونیستی هشدار میدهیم؛ این وضع در سایه تداوم اقدامات سرکوبگرانه و کمبود نیازهای اساسی ادامه دارد
هناء طحاینه، اسیر فلسطینی، در جریان بازداشت و انتقال خود در معرض پابند زدن، بازرسی، توهین و تعرض قرار گرفت و از بیماریهای مزمن رنج میبرد و از دریافت درمان و داروهای مسکن محروم است.
اسیران زن در زندان های رژیم صهیونیستی با کمبود غذا، لباس و نیازهای زنانه مواجه هستند و این در حالی است که شرایط بازداشت سخت و مستمر بر آنان تحمیل میشود.