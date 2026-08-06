به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ هیئت امور اسرای فلسطین اعلام کرد : درباره وخامت وضعیت اسیران زن فلسطینی در زندان الدامون رژیم صهیونیستی هشدار می‌دهیم؛ این وضع در سایه تداوم اقدامات سرکوبگرانه و کمبود نیاز‌های اساسی ادامه دارد

هناء طحاینه، اسیر فلسطینی، در جریان بازداشت و انتقال خود در معرض پابند زدن، بازرسی، توهین و تعرض قرار گرفت و از بیماری‌های مزمن رنج می‌برد و از دریافت درمان و دارو‌های مسکن محروم است.

اسیران زن در زندان های رژیم صهیونیستی با کمبود غذا، لباس و نیاز‌های زنانه مواجه هستند و این در حالی است که شرایط بازداشت سخت و مستمر بر آنان تحمیل می‌شود.