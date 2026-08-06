مردم اسلام آباد شهرستان بهمئی با تجمع اربعینی حسینی، یاد و خاطره شهیدان رمضان جهانتاب پور و اسفندیار طاهری از شهدای پر افتخار این دیار را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد ؛ حجت‌الاسلام احمدرضا حاجتی امام جمعه موقت اهواز، در مراسم اربعین حسینی و گرامیداشت شهیدان سردار اسفندیار طاهری و شهید رمضان جهانتابپور روستای اسلام آباد شهرستان بهمئی، حماسه تشییع پیکر مطهر این شهیدان بزرگوار را نمایش قدرت ارادت و وفاداری ملت ایران به ولایت فقیه و نظام اسلامی ذکر کرد.

حجت الاسلام حاجتی گفت: دشمنان با ایجاد توطئه تلاش داشتند این شعور را کم رنگ کنند، اما غافل از اینکه مردم تمام جهان که شیفته و دلداده مکتب حسین (ع) هستند با شعار حب الحسین یجمعنا مسیر پیاده روی را طی میکنند.

حجت الاسلام حاجتی با قدردانی از رشادت‌های کم نظیر و غیر قابل وصف شهدای دیار بهمئی و با تاکید بر ضرورت مطالعه وصیت نامه شهداء گفت: وصیت نامه شهداء، سرشار از توصیه‌ها و سفارشاتی است که می‌تواند زندگی ما را متحول کند و یکی از آن توصیه‌ها و مهمترین آنها پیروی از ولایت فقیه است.

وی با اشاره به رشادت‌های رزمندگان بخش ممبی در ۸ سال دفاع مقدس افزود: پدران و مادران و خانواده این شهدا اسوه اخلاق هستند و ما باید راه آنان را ادامه دهیم و به فرزندانمان بیاموزیم.

قبل از شروع مراسم اصلی، بعد از اقامه نماز جماعت و برگزاری زیارت عاشورا و روضه سید الشهدا، با نذری اهالی روستا از مهمانان پذیرایی شد.

در ادامه این مراسم دمام زنی، سینه زنی و مراسم سوگواری برای شهدای دشت کربلا اجرا شد.

روستای اسلام آباد از توابع شهرستان بهمئی زادگاه دو شهید والامقام اسفندیار طاهری و رمضان جهانتاب پور و ده‌ها رزمنده و جانباز هشت سال دفاع مقدس است.

شهید رمضان جهانتاب پور در سال ۱۳۳۶ در شهر اسلام‌آباد در خانواده‌ای مذهبی و متدین دیده به جهان گشود.

دوران کودکی را در محیطی تربیتی پرورش یافت و با فضائل نیک اخلاقی آشنا شد. افراد خانواده را به کار‌های نیک هدایت و دوستان را به راه راست رهنمون می‌نمود.

وی دوران نوجوانی و جوانی را به کار در کنار پدر و مادر سپری کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی وارد سپاه پاسداران شد و بعنوان پاسدار به انجام وظیفه پرداخت.

وی با آغاز جنگ تحمیلی از طریق سپاه پاسداران آغاجاری به جبهه ‏های نبرد اعزام شد.

شهید رمضان جهانتاب پور ضمن فداکاری و ایثارگری فراوان در تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی فاو (عراق) به فیض شهادت نائل آمد.

شهید اسفندیار طاهری در سال ۱۳۳۹ در روستای اسلام آباد از توابع شهرستان بهمئی به دنیا آمد.

دوران تحصیلات ابتدائی را در روستای کت که مرکز بخش بهمئی بوده است گذرانده ودر دوره راهنمایی به علت نبود مقطع تحصیلی به روستای تشان شهرستان بهبهان عزیمت کرد و سپس جهت ادامه تحصیل در مقطع متوسطه راهی شهرستان آغاجاری در استان خوزستان شد.

در سال ۱۳۶۰ در عملیات طریق القدس در منطقه بستان به علت اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.

شهید اسفندیار طاهری در سال ۱۳۳۹ در روستای اسلام آباد از توابع شهرستان بهمئی به دنیا آمد و سال ۱۳۶۰ در عملیات طریق القدس در منطقه بستان به علت اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.

در این آیین معنوی، حاج صادق آهنگران، مداح و مرثیه‌سرای برجسته دوران دفاع مقدس، با نوای حماسی و سوزناک خود به مدیحه‌سرایی پرداختند.