به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست، خبر گزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز پنج‌شنبه در بخش‌هایی از استان‌های گیلان و مازندران و همچنین ارتفاعات البرز مرکزی، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی با توجه به احتمال تغییر ناگهانی شرایط جوی، به کوهنوردان توصیه کرد در فعالیت‌های کوهستانی، به‌ویژه در ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز مرکزی، در ساعات بعدازظهر احتیاط لازم را داشته باشند.

همچنین در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور، وزش باد شدید و در بعضی نقاط خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.