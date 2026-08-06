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رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان امیدیه از اتمام عملیات آمادهسازی سایت ۴.۵ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. این پروژه با هدف فراهم کردن بستر ساخت واحدهای مسکونی و حمایت از قانون جوانی جمعیت، در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن اقشار مختلف جامعه در این شهرستان اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین قنبری، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان امیدیه، ضمن اعلام اتمام عملیات آمادهسازی سایت ۴.۵ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن، تأکید کرد که این اقدام با هدف فراهمسازی بستر مناسب جهت احداث واحدهای مسکونی و حمایت از خانوادهها انجام شده است.
قنبری با اشاره به اهمیت این پروژه در زنجیره تأمین مسکن، افزود: با تکمیل این مرحله از آمادهسازی، مسیر برای ورود به مراحل اجرایی و ساختوساز در طرح نهضت ملی مسکن هموار شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که مجموعه راه و شهرسازی استان خوزستان با تمرکز بر تسریع روند اجرای پروژههای مسکن، تمام توان و ظرفیتهای قانونی خود را برای رفع نیازهای شهروندان و افزایش رضایتمندی آنان به کار خواهد گرفت.