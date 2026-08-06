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معاون بهرهبرداری و توسعه فاضلاب منطقه آبفا بندرماهشهر از رفع مشکل پسزدگی در منطقه سعیدی این شهرستان بانصب یک دستگاه الکتروپمپ لجن کش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی شیرانی اظهار کرد: در پی سوختگی الکتروپمپ لجنکش تلمبهخانه فاضلاب این منطقه در روز گذشته، اکیپهای تعمیرات و نگهداری با تلاش مستمر، یک دستگاه الکتروپمپ لجنکش با توان و ظرفیت بالاتر را نصب و در کوتاهترین زمان ممکن وارد مدار بهرهبرداری کردند.
وی افزود: همزمان با نصب پمپ جدید، عملیات شستوشو و لایروبی خط انتقال و منهولهای خروجی نیز به منظور افزایش راندمان تلمبهخانه انجام شد که نقش مؤثری در پایدارسازی شبکه داشت.
شیرانی با اشاره به پیگیریهای شبانهروزی اکیپهای عملیاتی در روزهای اخیر، تصریح کرد: در پی بروز پسزدگی در برخی معابر منطقه سعیدی، نیروهای ما با تأکید و پیگیری مستمر مدیریت آبفا منطقه، بهصورت شبانهروزی در محل حضور داشتند و با اجرای اقدامات فنی، مشکل بهطور کامل برطرف شد.
معاون بهرهبرداری و توسعه فاضلاب ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت اختلال ایجادشده، گفت: به منظور اطمینان از پایداری شبکه، اکیپهای رفع انسداد فردا در خیابانهای دکتر قندی، ولایتها، ۱۵ خرداد، غزالی، صابر و سایر نقاط منطقه سعیدی مستقر خواهند بود تا تمامی خطوط و منهولها را پایش و در صورت نیاز اقدامات لازم را انجام دهند.