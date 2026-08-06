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رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی گفت: ایران مقتدر پس از جنگ دیگر تحریم اقتصادی را نخواهد داشت و ایران نشان داد که اتفاقاً امنترین کشور برای سرمایهگذاری است و این اقتدار ایران سبب امنیت اقتصادی در آینده خواهد شد و دوران بازسازی پس از جنگ پر رونقترین دورانهای اقتصادی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن زنگنه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی گفت: امام راحل (ره) و هم در کلام رهبر شهیدمان همیشه تاکید بر مهمترین عامل اقتدار و قدرت ما یعنی وحدت بوده است، بلکه وحدت یک واقعیت قرآنی است و همیشه خداوند در قرآن به مومنین تاکید دارد که وحدت و انسجام شما عامل پیروزی و موفقیت شماست، بنابراین هیچ عاملی نباید این وحدت و انسجام را بشکند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اختلاف سلیقه در هر جامعهای طبیعی است و حتی در روایت داریم که اختلافها موهبت الهی است. چرا که افراد متوجه میشوند همیشه چشم ناظری آنها را نگاه میکند. بر همین اساس ممکن است مثلا بنده به دنبال مذاکره باشم و فردی دیگر معتقد باشد که تجربه گذشته با آمریکا نشان دهنده عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش است و باید حملات نظامی را ادامه دهیم. برخی ممکن است خواهان مذاکره زیر فشار موشک و حملات نظامی باشند. اما زمانی این صحبتها از کسانی که اپوزیسیون و خارج نشین هستند بیرون میآید یا عده بسیار قلیل آن را بیان میکنند، در چنین شرایطی باید نگاه بدبینانه به آنها داشته باشیم.
به گفته زنگنه، برهمین اساس نباید فضای گفتوگو را ببندیم و فقط طرفدار یک وجه دیپلماسی و یا جنگ باشیم. اما نقدسازنده، قطعا به هیات مذاکره کننده نیروهای مسلح و دستگاه اجرایی کشور کمک خواهد کرد.
وی در ادامه در خصوص احتمال اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ یا برنامه هفتم پیشرفت به دلیل شرایط جنگی کشور افزود: حتما باید قانون بودجه ۱۴۰۵ اصلاح شود و در جلساتی که سازمان برنامه و بودجه با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشت، حدود ۱۰ تا ۱۵ سرفصل هم استخراج شد.
زنگنه بیان کرد: همچنین در بحث کالا برگ بر اساس قانون باید ۱۵ تا ۲۰ درصد حاصل از افزایش قیمت ارز را با کالابرگ جبران کنیم. در قانون برنامه هفتم خیلی از احکام با توجه به شرایط و بودجه کشور، باید در حوزه صنعت، بهداشت، مسائل عمرانی، آموزش و ... اولویت سنجی کنیم.
این نماینده مجلس افزود: اساسا ارز ترجیحی ارزی است که دولت میتواند با نرخ دلخواه آن را به واردکننده عرضه کند. اما در حال حاضر، ارزی که به واردکننده داده میشود، ارز از بازگشت از صادرات است که به صادرکننده تعلق دارد و دولت اجازه ندارد ارز متعلق به دیگران را با قیمت ترجیحی به واردکننده بفروشد
وی گفت: بر همین اساس اقدام خوبی که انجام شد، این بود ارز ترجیحی بسیاری از محصولات برداشته شد. یعنی مثلا واردکننده نهادههای دامی دیگر از دولت تقاضای ارز نمیکند. همچنین این موضوع سبب حذف رانت، حذف امضاهای طلایی و سایر مسائل شده است. از طرفی ممکن بود به میزان اختلاف بین ارز ۲۸ هزار تومان تا ۱۶۰ هزار تومان در سفره مردم دیده نشود و در مجموع حذف ارز ترجیحی اقدام سنجیدهای بود. با اقداماتی که انجام شده، ارز ترجیحی فقط برای برخی از داروهای وارداتی و تجهیزات پزشکی و برخی از کالاهای خاص در نظر گرفته میشود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه ارز ترجیحی که ارز حاصل از دو منبع شامل فروش نفت و ارز بازگشت از صادرات به کشور میشود، اتفاقات خوبی در چند ماه گذشته در کشور رخ داد و بخشی از تراستیهایی که ارز را خارج از کشور نگه داشته بودند، با اقدامات قضایی و همکاری خود آنها این ارز به کشور بازگشت. بر همین اساس برای ارز ترجیحی به میزانی که در بودجه مشخص کردیم و همچنین برای کالاهای خاص که پیش از این گفتم، مشکل چندانی نداریم. اما در حوزه تأمین ارز واردات کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی نیستند
زنگنه افزود: ایران مقتدر پس از جنگ دیگر تحریم اقتصادی را نخواهد داشت و ایران نشان داد که اتفاقاً امنترین کشور برای سرمایهگذاری است و به مانند کشورهای عربی که به آمریکایییها پول و پایگاه دادند ولی دیدند آمریکا نمیتواند از ثروت آنها صیانت کند، نیست. این اقتدار ایران سبب امنیت اقتصادی در آینده خواهد شد و دوران بازسازی پس از جنگ پر رونقترین دورانهای اقتصادی کشور است.
وی افزود: همچنین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای هم نگرشهای پیشران و پیش برندهای دارند و این موضوع در پیامهای اخیر ایشان مشهود بود. این نگاه هم در دوران اقتدار جمهوری اسلامی ایران در ادامه زحمات طاقت فرسایی که رهبر شهیدمان کشیدند و این ساختارها را چیدند، همه اینها، نگاه روشنی به آینده دارد.