وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولی عصر شهرستان کازرون بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولی عصر شهرستان کازرون بازدید کرد .

این بیمارستان با ظرفیت ۱۱۰ تختخوابی یکی از بیمارستان‌های بزرگ جنوب استان فارس است .

دکتر ظفرقندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بیمارستان ولی عصر کازرون با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت آن یکی از مراکز درمانی پر تردد استان است و به همین دلیل باید مشکلات این مرکز درمانی برطرف شود.

او گفت: بار اصلی حوزه درمان منطقه و شهر‌های اطراف را این بیمارستان به دوش می کشد به طوری که ضریب اشتغال این بیمارستان ۸۵ تا ۹۰ درصد است .

وزیر بهداشت و درمان گفت: به همین دلیل این بیمارستان باید ارتقا پیدا کند چرا بیمارستان ولی عصر کازرون سال ۷۵ شروع به کار کرده و طبیعتا نیاز به بازسازی دارد.

دکتر ظفرقندی بیان کرد: این بیمارستان کیفیت بسیار خوبی در خدمات دارد، اما در زیر ساخت ها، ساختمان و تجیهزات نیاز به کمک دارد و امیدواریم به کمک استاندار بتوانیم اقدامات موثر را انجام بدهیم تا مسیر بازسازی ، هر چه زودتر فراهم شود و مردم منطقه از خدمات این مرکز بهره‌مند شوند