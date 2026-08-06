رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: برای اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در ۳۲۵ کیلومتر از محورهای ارتباطی استان امسال ۱.۲ همت اعتبار هزینه شده است‌.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امیر اصغری افزود: از مجموع عملیات انجام شده ۱۲۰ کیلومتر عملیات بهسازی و روکش در محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی استان اجرا شده که با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها و تسهیل تردد زائران اربعین حسینی در اولویت اجرا قرار گرفته است.

رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین ۱۶ فقره قرارداد جدید به طول ۲۲۵ کیلومتر و با اعتباری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: حجم عملیات اجرایی و اعتبارات اختصاص‌یافته در حوزه نگهداری و بهسازی راه‌های استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است و این موضوع نقش مؤثری در ارتقای ایمنی راه‌ها، بهبود کیفیت رویه آسفالت و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای دارد.

رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین ۱۶ فقره قرارداد جدید به طول ۲۲۵ کیلومتر و با ۱۰ هزار میلیارد ریال در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد.

اصغری اضافه کرد: با تعیین پیمانکاران و آغاز عملیات اجرایی این قراردادها، مجموع طول محورهای تحت پوشش طرح‌های لکه‌گیری، روکش آسفالت و آسفالت حفاظتی در استان به بیش از ۵۵۰ کیلومتر خواهد رسید.