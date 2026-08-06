آب به بذر شلغم؛ آیین سنتی، مذهبی خوروبیابانک

آب به بذر شلغم؛ آیین سنتی، مذهبی خوروبیابانک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ همزمان با نیمه مرداد، کشاورزان خوروبیابانک با برگزاری آیین سنتی، مذهبی آب به بذر شلغم در کشت خوان شهر خور، آغاز فصل کشت این محصول را گرامی داشتند؛ مراسمی که ریشه در باور‌های مذهبی، فرهنگ کشاورزی و میراث ماندگار مردم این دیار دارد.

آیین آب به بذر شلغم از قدیمی‌ترین سنت‌های کشاورزی خوروبیابانک است که هر سال پیش از طلوع آفتاب با حضور کشاورزان و جمعی از مردم برگزار می‌شود؛ رسمی که در آن پیوند میان طبیعت، باور‌های دینی و زندگی مردم کویر به تصویر کشیده می‌شود.

در این آیین، کشاورزان پس از آماده‌سازی زمین و بذرپاشی، همزمان با طلوع خورشید آب را به سوی زمین هدایت می‌کنند و با ذکر صلوات و اجرای چاووشی، نخستین کشت شلغم سال را آغاز می‌کنند.

در ادامه مراسم، روحانی شهر با قرائت دعا برای برکت محصولات، افزایش روزی کشاورزان و رونق زمین‌های زراعی، از خداوند طلب خیر می‌کند و صاحب زمین و آب نیز با نان و روغن محلی از حاضران پذیرایی می‌کند؛ رسمی که نشان‌دهنده مهمان‌نوازی و همدلی مردم این دیار است.

کشاورزان خوروبیابانک بر این باورند که برگزاری این آیین، نشانه شکستن کمر تابستان است و پس از آن از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود؛ باوری قدیمی که آغاز تغییر تدریجی طبیعت و نزدیک شدن روز‌های خنک‌تر سال را نوید می‌دهد.

مسوول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوروبیابانک نیز با اشاره به جایگاه فرهنگی این آیین گفت: آب به بذر شلغم در ۲۲ آبان ۱۴۰۲ با شماره ۲۹۰۲ به عنوان نخستین اثر معنوی شهرستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

عباسعلی ایرجی افزود: این آیین نمادی از پیوند باور‌های دینی، فرهنگ بومی و سنت‌های دیرینه کشاورزی مردم خوروبیابانک است که همچنان با مشارکت مردم و کشاورزان منطقه زنده نگه داشته می‌شود.

آیین آب به بذر شلغم روایتی از زندگی مردمانی است که در دل کویر، با تلاش و امید، زمین را بارور می‌کنند و سنت‌های نیاکان خود را به نسل‌های آینده می‌سپارند.