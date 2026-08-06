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عملیات اجرایی احداث مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۸۰۰ مترمکعب برای تأمین آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز شهر خضرآباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شهردار خضرآباد با اعلام آغاز اجرای این طرح اظهار کرد: مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۸۰۰ مترمکعب به منظور جمعآوری و ذخیره آبهای سطحی حاصل از بارندگیهای فصل زمستان احداث میشود تا از این منابع برای آبیاری فضای سبز شهری در فصلهای گرم سال استفاده شود.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت بهینه منابع آب افزود: اجرای این طرح ضمن جلوگیری از هدررفت روانآبها، نقش مؤثری در مدیریت آبهای سطحی، کاهش هزینههای نگهداری فضای سبز و حفظ منابع آبی ایفا خواهد کرد.
شهردار خضرآباد خاطرنشان کرد: شهرداری با اجرای طرحهای زیرساختی در حوزه مدیریت منابع آب، توسعه پایدار شهری، حفاظت از محیط زیست و ارتقای کیفیت خدمات شهری را دنبال میکند و تلاش دارد با بهرهگیری از روشهای نوین، بهرهوری در مصرف آب را افزایش دهد.
به گفته وی، اجرای این طرح در راستای سیاستهای مدیریت هوشمند منابع آبی و تقویت زیرساختهای شهری، گامی مؤثر برای حفظ و توسعه فضای سبز شهر خضرآباد به شمار میرود.