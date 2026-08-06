خلبان شهید مجید کاظمی با عبور از حصار‌های پدافندی دشمن و بمباران پایگاه آمریکایی العدید، ثابت کرد که سنتِ ایستادگیِ ایرانی، پیوندی ناگسستنی با تاریخ این سرزمین دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ۱۵ مرداد، سالروز شهادت عباس بابایی؛ تجلی دوباره‌ی غیرتی است که امروز در «دفاع مقدس سوم» تکرار شد.

امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی از خلبانان جنگنده سوخو ۲۴ بود که در حمله یازدهم اسفند سال گذشته به پایگاه العدید آمریکا در قطر، خسارات سنگینی به این پایگاه وارد کرد و در مسیر بازگشت، بر فراز خلیج فارس، به شهادت رسید.