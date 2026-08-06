مسئول بسیج دانشجویی دزفول گفت: بسیج دانشجویی این شهرستان با برپایی موکب درمانی در پایانه مرزی چذابه، حدود ۵ هزار خدمت درمانی رایگان به زائران اربعین حسینی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی قاسمی اظهار داشت: بسیج دانشجویی دزفول برای ششمین سال متوالی با برپایی موکب درمانی در پایانه مرزی چذابه، به صورت شبانه‌روزی در خدمت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بود و حدود پنج هزار خدمت درمانی رایگان به زائران اربعین ارائه کرد.

وی بیان کرد: این موکب درمانی به مدت ۱۰ روز با بهره‌گیری از پزشکان، دانشجویان و نیروهای جهادی، خدمات تخصصی درمانی رایگان از جمله ویزیت رایگان پزشک، اهدای رایگان دارو، تزریقات، سرم‌تراپی، پانسمان و کنترل علائم حیاتی به زائران ارائه کرد.

قاسمی افزود: این خدمات در مدت ۱۰ روز با هدف کاهش دغدغه‌های درمانی زائران و در راستای ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی جهادی در درمانگاه‌های مستقر در مرز چذابه انجام شد.

مسئول بسیج دانشجویی دزفول از تمامی عوامل اجرایی این درمانگاه‌ها قدردانی کرد و گفت: توفیق خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه بسیج دانشجویی است.

قاسمی همچنین از حضور خالصانه و جهادی پزشکان، دانشجویان و تمامی نیروهای داوطلب که با روحیه‌ای ایثارگرانه در این موکب حضور یافتند و از حمایت‌های ارزشمند معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی دزفول و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی دزفول قدردانی و اظهار امیدواری کرد: این حرکت جهادی مورد رضایت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار گیرد.

پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه ۲ گذرگاه تردد زائران اربعین در خوزستان هستند و هر ساله هزاران نفر زائر عتبات عالیات از سراسر کشور و یا کشورهای دیگر از این ۲ مرز برای شرکت در مراسم اربعین عازم کشور عراق می‌شوند.