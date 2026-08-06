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سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از آغاز برداشت برنج رقم طارم مازند در مزرعه الگویی تولید بذر روستای حسینآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیین برداشت برنج رقم طارم مازند از مزرعه الگویی تولید بذر در روستای حسینآباد شهرستان بهشهر برگزار شد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: این مزرعه با کشت رقم طارم مازند و با هدف تولید بذر سالم، خالص و استاندارد، ارتقای بهرهوری و انتقال یافتههای علمی و فنی به کشاورزان ایجاد شده است.
سید اسماعیل حسینی افزود: در این برنامه، معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، کارشناسان، محققان مرکز تحقیقات برنج آمل و جمعی از کشاورزان منطقه حضور داشتند.
وی با تأکید بر اهمیت تولید بذر گواهیشده گفت: استفاده از بذرهای استاندارد، نقش مؤثری در افزایش عملکرد، کاهش هزینههای تولید، ارتقای کیفیت محصول و افزایش درآمد کشاورزان دارد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر افزود: توسعه مزارع الگویی و تعامل میان مراکز تحقیقاتی، کارشناسان و کشاورزان، زمینه انتقال دانش فنی و اصلاح روشهای تولید را فراهم میکند.
حسینی با تأکید بر حرکت به سوی کشاورزی دانشبنیان گفت: حمایت از کشاورزان پیشرو، توسعه مزارع الگویی و استفاده از بذرهای سالم و استاندارد، از مهمترین راهکارهای توسعه کشاورزی پایدار و تقویت امنیت غذایی است.