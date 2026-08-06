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سخنگوی ارتش با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل قرار دارد، گفت: این نهاد با نوسازی سامانههای آسیبدیده، ورود تجهیزات جدید و تكیه بر توان داخلی، بی وقفه مسیر افزایش آمادگی عملیاتی را دنبال میكند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ محمد اكرمینیا در مصاحبه با برنامه «روی موج گفتوگو» با اشاره به آمادگی دفاعی و برنامههای تقویت توان رزم ارتش، از روندی سخن گفت كه به گفته او، ارتش را در مسیر ارتقای آمادگی عملیاتی و دفاعی قرار داده است.
وی با تأكید بر اینكه حفظ آمادگی رزمی صرفاً به معنای تهیه تجهیزات نیست، افزود: ارتقای توان دفاعی ارتش در سالهای اخیر بر پایه مجموعهای از اقدامات همزمان پیش رفته است؛ از بازسازی و بهروزرسانی سامانههای موجود گرفته تا ورود تجهیزات تازه، توسعه ظرفیتهای داخلی و تقویت انگیزه و روحیه نیروها.
امیر سرتیپ اكرمینیا با اشاره به اینكه بخش مهمی از توان رزم، بهویژه در شرایط امروز، وابسته به نوسازی و احیای سامانههای آسیبدیده یا فرسوده است، تصریح كرد: ارتش با تكیه بر توان مهندسی و تخصصی خود، مسیر بازسازی و ارتقای تجهیزات را دنبال میكند. این روند تنها یك عملیات فنی نیست، بلكه بخشی از راهبرد كلان دفاعی كشور برای حفظ بازدارندگی و افزایش قدرت واكنش سریع به شمار میرود.
سخنگوی ارتش همچنین خاطرنشان كرد: ورود تجهیزات جدید به یگانها، موجب شده تا ادوات و تجهیزات رزمی ارتش متناسب با نیازهای روز بازآرایی شود.
وی با تأكید بر جایگاه پدافند هوایی به عنوان یكی از اولویتهای اصلی دفاعی كشور، گفت: ارتقای این حوزه همواره در صدر برنامههای ارتش قرار داشته است، زیرا در شرایط پیچیده منطقهای و تهدیدهای متنوع، پدافند هوایی نقش تعیینكننده در حفاظت از آسمان كشور و صیانت از زیرساختهای حیاتی ایفا میكند.
امیر سرتیپ اكرمینیا افزود: بخشی از توسعه ظرفیتهای دفاعی در داخل ارتش و بخشی دیگر با همكاری صنعت دفاعی و دیگر مجموعههای تخصصی كشور دنبال میشود؛ روندی كه نهتنها وابستگی بیرونی را كاهش میدهد، بلكه امكان بهروزرسانی سریعتر و پاسخگویی مناسبتر به نیازهای عملیاتی را فراهم میكند.
وی بر نقش روحیه و انگیزه نیروها در افزایش توان رزم تأكید ویژهای داشت و گفت: تجهیزات هرچند مهماند، اما آنچه در نهایت قدرت واقعی یك مجموعه نظامی را رقم میزند، ایمان، انضباط، آمادگی روحی و انگیزه نیروهای آن است که در وضعیت فعلی کارکنان ارتش از روحیه جهادی و اراده بسیار بالایی برای انجام ماموریت برخوردارند.
سخنگوی ارتش با یادآوری اینكه ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول جنگهای گذشته نشان داده كه قادر است در شرایط مختلف، مأموریتهای خود را با اتكا به توان بومی و برنامهریزی دقیق انجام دهد، اظهار كرد: امروز به رغم دو جنگ گذشته، ارتش جمهوری اسلامی ایران در وضعیت آمادگی بسیار مناسبی قرار دارد و با نگاه به تهدیدات پیش رو، بی وقفه در تلاش برای ارتقای سطح توان رزم خود است.