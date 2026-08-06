دیدار حاج صادق آهنگران با خانواده شهیدان تقوی و پیمان در کهگیویه و بویراحمد
مسئولان شهرستان چرام بههمراه حاج صادق آهنگران و مدیرعامل بیدبلند بهبهان از خانواده شهیدان ابوالفضل پیمان و شهید تقوی سرکشی و بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، حاج صادق آهنگران یادگار هشت سال دفاع مقدس به همراه جمعی از مسئولان با خانواده شهید پاسدار سید سجاد تقوی دیدار کرد.
حاج صادق اهنگران در دیدار با خانواده شهید تقوی با بیان اینکه دیدار با خانوادههای معظم شهدا، تنها حضور در خانهای از جنس خاطره نیست بلکه ورود به فضایی است که عطر ایثار، صبر و ایمان در آن جاری است گفت: شهادت معامله ای است که شهدای عزیز با خدا بستند و به قرب الهی رسیدند.
وی افزود: شهادت فوض الهی است که نصیب بندگان خاص الهی می شود.
در پایان این دیدار لوح سپاس به مادر شهید تقوی اهدا شد.
سروان پاسدار سجاد تقوی، از اعضای هیات خادمالشهدای چرام، در پی حملات موشکی آمریکا و اسرائیل به مناطق مرزی آبادان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
همچنین مسئولان شهرستان چرام بههمراه حاج صادق آهنگران مداح برجسته کشوری و مدیرعامل بیدبلند بهبهان از خانواده شهید ابوالفضل پیمان سرکشی و بازدید کردند.
در این دیدارها، مسئولان و حاضران با اهدای گل و تقدیم لوح یادبود، از مقام والای شهدا و خانوادههای گرانقدر آنان تجلیل کردند و اما حقیقت آن است که هیچ هدیهای نمیتواند پاسخگوی بزرگی فداکاری این خانوادهها باشد.
شهید ابوالفضل پیمان، نوجوان بسیجی و از شهدای حمله به دهدشت بود که در جریان حمله شبانه به منطقه کوه سیاه دهدشت، به شهادت رسید. گفتنی است که پیکر مطهر این شهید در گلزار شهدای شهر سرفاریاب در شهرستان چرام، آرام گرفت تا مزار ایشان به نشانی از وفاداری مردم منطقه به شهدا و آرمانهای آنان تبدیل شود.