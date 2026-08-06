مراسم تشییع و تدفین پیکر زنده‌یاد استاد «محمد نواب‌زاده»، هنرمند نامدار و از بنیان‌گذاران تئاتر کرمان صبح امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد از محل تالار فرهنگ و هنر این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این مراسم با حضور استاندار کرمان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، جمعی از مسئولان، هنرمندان، اهالی فرهنگ و هنر و خانواده آن مرحوم برگزار شد.

استاد محمد نواب‌زاده، پیشکسوت برجسته سینما و تئاتر کشور و چهره ماندگار هنر کرمان، روز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه در سن ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

وی متولد سال ۱۳۱۸ و از دانش‌آموختگان دانشکده هنر‌های دراماتیک تهران بود که سال‌ها در عرصه هنر‌های نمایشی و سینمایی فعالیت مؤثر و ماندگاری داشت.

این هنرمند فقید، علاوه بر چهره‌پردازی، در حوزه‌های بازیگری، کارگردانی و طراحی صحنه نیز فعالیت داشت و آثار سینمایی «آپارتمان شماره ۱۳»، «۲ نفر و نصفی» و «مشت بر پوست (موشو)» از جمله مهم‌ترین آثار هنری وی به شمار می‌رود.

پیکر استاد نواب‌زاده در قطعه هنرمندان به خاک سپرده می شود.