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مراسم تشییع و تدفین پیکر زندهیاد استاد «محمد نوابزاده»، هنرمند نامدار و از بنیانگذاران تئاتر کرمان صبح امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد از محل تالار فرهنگ و هنر این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این مراسم با حضور استاندار کرمان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، جمعی از مسئولان، هنرمندان، اهالی فرهنگ و هنر و خانواده آن مرحوم برگزار شد.
استاد محمد نوابزاده، پیشکسوت برجسته سینما و تئاتر کشور و چهره ماندگار هنر کرمان، روز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه در سن ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.
وی متولد سال ۱۳۱۸ و از دانشآموختگان دانشکده هنرهای دراماتیک تهران بود که سالها در عرصه هنرهای نمایشی و سینمایی فعالیت مؤثر و ماندگاری داشت.
این هنرمند فقید، علاوه بر چهرهپردازی، در حوزههای بازیگری، کارگردانی و طراحی صحنه نیز فعالیت داشت و آثار سینمایی «آپارتمان شماره ۱۳»، «۲ نفر و نصفی» و «مشت بر پوست (موشو)» از جمله مهمترین آثار هنری وی به شمار میرود.
پیکر استاد نوابزاده در قطعه هنرمندان به خاک سپرده می شود.