پدری که پسر جوانش را به علت اختلافات خانوادگی به چاه انداخته بود ، به اتهام قتل در شاهرود دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی شاهرود گفت : پس از مراجعه زنی به مرکز پلیس که از مفقود شدن فرزند ۲۵ساله‌اش خبر می داد ، تیم کارگاهان پلیس تحقیقات را آغاز کرد و با بررسی دقیق شواهد به پدر خانواده مظنون و وی را دستگیر کرد.

سرهنگ علیرضا شائینی افزود : با ساعت‌ها بازجویی فنی و روان‌شناختی ، متهم اعتراف کرد به‌دلیل اختلافات خانوادگی، فرزند خود را درون یک حلقه چاه در حوالی شهرستان شاهرود انداخته است .

به گفته وی ، با اعتراف پدر ۶۰ ساله و مشخص شدن آدرس دقیق، ماموران آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند و پیکر بی‌جان جوان را از عمق چاه بیرون کشیدند.

قاتل در کمتر از ۴۸ ساعت از اعلام مفقودی شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به دادسرا معرفی و روانه زندان شد.